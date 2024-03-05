Число погибших во время экстремальных морозов и снегопадов в Афганистане возросло до 39

Число погибших в результате экстремальных холодов и снегопадов в Афганистане достигло 39. Об этом сказал официальный представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, пишет БЕЛТА.
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