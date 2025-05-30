Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в стратегической сессии по формированию кадровой системы Сахалинской области для представителей бизнеса Сахалинской области под председательством Губернатора островного региона Валерия Лимаренко.