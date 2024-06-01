Очень влиятельный американский журнал Форин аферс (принадлежит Совету по международным отношениям), три эксперта публикуют на его сайте статью, где советуют хунте Зе и НАТО готовиться к партизанской войне на У.
Американские стратеги начали готовить У к партизанской войне
Комментарии
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Любовь Ткаченко
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13 час.
Владимир Алтайцев
Ой, насмешили с "партизанами" Франции в ВМВ.А сколько их было-то? 3-4 тысячи от силы, да и то основное ядро их составляли советские военнопленные,
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11 час.
Ч
ЧилиИвано
Ну что за розовые мечты, ну право слово - русских всё меньше с каждым годом, в сравнении с соседними странами, где же вы мечтали 106 лет?, уменьшается население и центробежная сила для русских, а вы всё мечтаете о величии, а русские "тают" за эти 106 лет и кто же воплотит эти мечты Манилова из "мёртвых душ" - ведь мы 106 лет как под плетью Господа, гоняющего маловеров из молельных стен Кремля.
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10 час.
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