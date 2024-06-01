Американские стратеги начали готовить У к партизанской войне

Ч

ЧилиИвано

Ну что за розовые мечты, ну право слово - русских всё меньше с каждым годом, в сравнении с соседними странами, где же вы мечтали 106 лет?, уменьшается население и центробежная сила для русских, а вы всё мечтаете о величии, а русские "тают" за эти 106 лет и кто же воплотит эти мечты Манилова из "мёртвых душ" - ведь мы 106 лет как под плетью Господа, гоняющего маловеров из молельных стен Кремля.