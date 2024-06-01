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Американские стратеги начали готовить У к партизанской войне

Американские стратеги начали готовить У к партизанской войне

Очень влиятельный американский журнал Форин аферс (принадлежит Совету по международным отношениям), три эксперта публикуют на его сайте статью, где советуют хунте Зе и НАТО готовиться к партизанской войне на У.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
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13 час.
Владимир Алтайцев
Ой, насмешили  с  &quot;партизанами&quot;  Франции  в ВМВ.А сколько  их  было-то?  3-4  тысячи от силы, да  и то  основное  ядро  их составляли  советские  военнопленные,
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11 час.
Ч
ЧилиИвано
Ну что за розовые мечты, ну право слово - русских всё меньше с каждым годом, в сравнении с соседними странами, где же вы мечтали 106 лет?, уменьшается население и центробежная сила для русских, а вы всё мечтаете о величии, а русские &quot;тают&quot; за эти 106 лет и кто же воплотит эти мечты Манилова из &quot;мёртвых душ&quot; - ведь мы 106 лет как под плетью Господа, гоняющего маловеров из молельных стен Кремля.
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10 час.

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