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П.7-8 Госдума приняла закон о мониторинге цен на продукты

П.7-8 Госдума приняла закон о мониторинге цен на продукты

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, направленных на обеспечение мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары.

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