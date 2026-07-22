П.7-8 Госдума приняла закон о мониторинге цен на продукты

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, направленных на обеспечение мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары.
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