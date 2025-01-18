Западные политики перестанут посещать Киев из-за Стармера

Риттер: западные политики перестанут посещать Киев после ситуации со Стармером Западные партнеры Украины могут перестать совершать визиты на территорию Киева, уверен бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер.
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