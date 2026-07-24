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Голубь на подоконнике: значение, толкование народной приметы

Голубь на подоконнике: значение, толкование народной приметы

В российских городах много голубей: в одной только столице живет около полумиллиона особей. Люди давно привыкли к такому соседству, на основе наблюдений за птицами они придумали множество примет — погодных, семейных, бытовых.

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