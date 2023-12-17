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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья Советов» прекратят сотрудничество с тренером, участвовавшим в драке на детском турнире

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

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