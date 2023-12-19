Ортопед Данильченко: кальций из творога лучше усваивается вечером

Утверждение, что творог нужно есть на завтрак, — миф. Продукт не очень подходит в качестве первого приема пищи, если от него ждут эффекта в виде пополнения запасов кальция, заявил травматолог-ортопед Геннадий Данильченко.
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