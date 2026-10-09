В Иркутской области сняли карантин после ситуации в противочумном институте

В Иркутской области сняли карантин, введённый после смерти сотрудницы противочумного института. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
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