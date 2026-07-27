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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о 3 голах Соболева в 2 матчах: «Он выполняет свою работу, в «Зените» трудно не забивать. Наконец-то он собрался и приносит пользу»

Бывший футболист « Зенита » и «Спартака» Владимир Быстров высказался о текущей форме нападающего петербургского клуба Александра Соболева.

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