БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджан в знак солидарности отправил Украине очередную гуманитарную помощь для восстановления энергосистемы

Азербайджан в знак солидарности отправил Украине очередную гуманитарную помощь для восстановления энергосистемы

Азербайджан отправил на Украину электрооборудование для восстановления энергосистемы после российских ударов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Мешалкин
Валерий Мешалкин

Классно устроились Азербайджанцы. Получили от русских развитую экономику,современные производства по добыче и переработке нефти и т.д.. В 90-е показали ярую ненависть и геноцид к русским по национальному признаку,грабили,убивали,насиловали. Но учитывая повышенную толерантность и гибкость психики руководства РФ всё это им сошло с рук и даже были они введены в роль друзей и партнёров. Безнаказанность порождает вседозволенность. Сегодня можно и ножом спину России пощекотать, потом попросят прощения у России и она простит своих "друзей".

Профиль пользователя Андрей Бедный
Андрей Бедный

А почему в России еще не заведено дело на господина Алиева? Как там статьи, спонсирование ВСУ, восхваление нацизма, еще что-то было? Опять же почему дипломаты еще не поинтересовались у него, в чём это он солидарен с Украиной, что русских нужно убивать и все русское запрещать?

Профиль пользователя Виктор
Виктор

А мы развели у себя азербайджанскую мафию охватившую спрутами Россию, всё делаем вид что всё хорошо. А с этими ребятами надо держать ухо востро и не сюсюкать как мы.

Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

Вопрос: а на какие шиши закупается эта якобы гуманитарка? Ясно, что на деньги, которые азерчурки переводят из России. А что мешает закрыть источники поступления денег из России? Политическая воля руководства... Если азерчурок выкинуть из России, хотя бы половину, которые сейчас здесь находятся, носорогу будет не до окраины, ему со своими чурбанами разобраться надо будет...