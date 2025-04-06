4 апреля 1965 года. Вьетнамские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет, сбив два американских F-105.
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4 апреля 1965 года. Вьетнамские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет, сбив два американских F-105.
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