Виктор Бут: американский сенатор Грэм* мог быть отравлен украинцами

АС

Анатолий Страшко

И отравил его лично...............да, кто же его отравил? Может сам Зеленский, чтобы потом поехать на похороны и отравить .....кого? А, самого Трампа. Гражданин Бут из моих источников мне известно, что его не отравили. А сначала долго били. Потом повесили. Именно поэтому его в гробу закрытом хоронили. А второй , не менее надёжный источник , говорит, что хоронили не американца. Американец сейчас в заложниках у Зеленского. И эту операцию провернула СБУ с помощью ЦРУ. Вот так то. Хохлы , они же древние укры, они же бандерлоги, они же фашисты, они же.....ой, долго перечислять, существа очень хитрые. Почти все геники! И ещё они очень смешные. У них даже Президент из клоунов.