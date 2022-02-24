Сообщается, что населенный пункт находится на подконтрольной киевским властям территории.Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики объявили о начале операции по штурму города Счастье, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Сообщается, что населенный пункт находится на подконтрольной киевским властям территории.Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики объявили о начале операции по штурму города Счастье, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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