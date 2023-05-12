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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 мая 2023 года: Что испугало Зеленского перед контрнаступлением и какой компромат на Киев с

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 мая 2023 года: Что испугало Зеленского перед контрнаступлением и какой компромат на Киев с

В промзоне Херсона уничтожен склад с боеприпасами к РСЗО, САУ и гаубицам Точными ударами российских артиллеристов был полностью разобран склад боеприпасов вооруженных украинских формирований, который они пытались укрыть в промзоне Херсона.

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