Михаил Муромов снова заговорил о необычных способностях, которые связывает с дружбой с Джуной. В беседе с программой «Светская хроника» 75-летний исполнитель «Яблок на снегу» заявил, что умеет воздействовать на самочувствие человека руками, хотя профессионально этим не занимается.