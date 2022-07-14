Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    КНДР плевать на Хохлостан и  зелю.Зеленский гневает...
  • николай лебедев
    Очередной высер  со слов "известного экономиста"-известный где-в привокзальных туалетах, похоже.Терминальная стад...
  • W357 Ц753W357
    Пока правят либерасты никакой опережающей модели не будет все будет разъедаться коррупцией и брат сват кум да и жадно...Согласованность д...

России пора уже «приставить пистолет к голове» Вашингтона

России пора уже «приставить пистолет к голове» Вашингтона

Только прямая и непосредственная угроза центрам принятия решений и тылам способна вразумить Вашингтон и поумерить его аппетиты в Европе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх