Феномен плохих парней: почему все женщины в них влюбляются

Феномен плохих парней: почему все женщины в них влюбляютсяЖелание «обуздать мустанга»Плохие парни обычно не только чрезвычайно обаятельны, но и излучают уверенность в себе, что должно говорить о самодостаточности и независимости человека, но в его случае это далеко не так.