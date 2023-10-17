Феномен плохих парней: почему все женщины в них влюбляются

Феномен плохих парней: почему все женщины в них влюбляютсяЖелание «обуздать мустанга»Плохие парни обычно не только чрезвычайно обаятельны, но и излучают уверенность в себе, что должно говорить о самодостаточности и независимости человека, но в его случае это далеко не так.
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