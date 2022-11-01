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Кевин Дюрэнт: «Моя первая майка НБА – Винс Картер времен «Торонто»

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт набрал 36 очков с «Индианой» (116:109) и обошел знаменитого Винса Картера в списке самых результативных игроков НБА.

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