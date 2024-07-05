Ремонт тротуаров на улице 800-летия Москвы завершат в сентябре

В редакцию окружной газеты «Север столицы» обратилась жительница улицы 800-летия Москвы. Так же как многих жителей Бескудникова, которые пользуются Московскими центральными диаметрами, ее интересовал вопрос, когда завершится ремонт тротуара, ведущий к станции МЦД «Бескудниково».