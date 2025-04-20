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У Шапи голевое действие во 2-м матче подряд – передача против «Сан-Хосе». У вингера 1+2 в 10 играх за «Канзас-Сити»

Вингер «Канзас-Сити» сделал голевую передачу в игре МЛС с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (5:3). Ранее россиянин забил гол в матче с «Портленд Тимберс» (2:4).

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