Шесть человек погибли в результате стрельбы и нападения с ножом в ТЦ в Сиднее

Шестеро убиты и еще восемь человек, включая маленького ребенка, пострадали в результате стрельбы и поножовщины в торговом центре в пригороде Сиднея Бонди-Джанкшен, сообщает 13 апреля The Sydney Morning Herald.
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