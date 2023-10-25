Порядок и особенности выдачи военного билета гражданам, достигшим возраста 27 лет

По закону РФ военный билет выдают людям, отслужившим в армии. Несмотря на это, предусмотрены исключения: тяжелые хронические неизлечимые болезни; энурез или плоскостопие; чрезмерно слабое зрение или слух; наличие более одной судимости.
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