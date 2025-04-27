Подозреваемому в убийстве генерала Москалика предъявили обвинение в теракте

Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину, подозреваемому в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обращении с взрывными устройствами.
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