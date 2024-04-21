Председатель облдумы Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем местного самоуправления

Спикер думы Астраханской области Игорь Мартынов обратился со словами благодарности к главам, депутатам муниципальных образований, работникам и ветеранам органов местного самоуправления: «Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Органы местного самоуправления – важнейший инструмент для решения актуальных задач каждой территории.
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