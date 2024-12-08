Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков элек...

Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков электроэнергииСанкт-Петербургский государственный университет, компания «Лартех» и концерн «Энергомера» в рамках форума «Электрические сети — 2024» (МФЭС) представили первый в мире счётчик электроэнергии с интегрированным алгоритмом на базе искусственного интеллекта.