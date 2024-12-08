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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков элек...

Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков элек...

Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков электроэнергииСанкт-Петербургский государственный университет, компания «Лартех» и концерн «Энергомера» в рамках форума «Электрические сети — 2024» (МФЭС) представили первый в мире счётчик электроэнергии с интегрированным алгоритмом на базе искусственного интеллекта.

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