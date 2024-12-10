МОРЭР ГИБДД изменит график работы на новогодние праздники

Информацией поделились в Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области. График работы подразделений МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период Новогодних и рождественских праздников: Неприемные дни - 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 8 января.