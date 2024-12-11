На Украине заявили, что продержатся не более полугода без помощи США

TASS/AP/Evgeniy Maloletka Украина сможет продолжать боевые действия против России в течение первой половины будущего года в случае прекращения американской помощи после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.
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