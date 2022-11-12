Жена Чемпиона мира Олега Сороканюка рассказала, почему ее супруг покончил с собой

Вдова главы Федерации панкратиона Забайкалья сообщила о ранее неизвестных подробностях случившегося. 10 ноября город Чита потрясло известие о страшной трагедии.
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