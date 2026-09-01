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МОСИНФОРМ

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Сергунина: При поддержке Москвы пройдет форум «ИКС: Интеллектуальные комплексы и системы»

Сергунина: При поддержке Москвы пройдет форум «ИКС: Интеллектуальные комплексы и системы»

8 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет форум «ИКС: Интеллектуальные комплексы и системы».

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