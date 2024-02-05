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Назван регион России с самыми грязными реками

Назван регион России с самыми грязными реками

Антилидером по случаям экстремального загрязнения рек стала Свердловская область Антилидером по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году стала Свердловская область.

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