Назван регион России с самыми грязными реками

Антилидером по случаям экстремального загрязнения рек стала Свердловская область Антилидером по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году стала Свердловская область.
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