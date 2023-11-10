Выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда — 2023» пройдет в столице с 5 по 8 декабря

Выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда — 2023» (БИОТ—2023) — витрина отрасли обеспечения безопасности работающего человека, крупнейшая международная информационно-коммуникационная площадка, объединяющая специалистов и экспертов из ведущих российских и зарубежных компаний.
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