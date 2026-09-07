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Татар-информ

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АдГ одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт

АдГ одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 43,8% голосов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, заняв первое место.

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