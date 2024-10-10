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Пугачёва до сих пор выкачивает деньги из русских: Выяснилось, как зарабатывает опальная певица

Пугачёва до сих пор выкачивает деньги из русских: Выяснилось, как зарабатывает опальная певица

Народная артистка СССР Алла Пугачёва России продолжает водить соотечественников за нос. Сбежавшая за границу и обидевшаяся на Россию и русских певица Алла Пугачёва, как выяснилось, до сих пор живёт за счёт наших соотечественников.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Да кто её тронет. Ей Песков ручку целует ...
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4 час.
Людмила
Ну что вы пишите? &quot;... не вписалась в западную когорту...&quot; Уж если 40 лет назад не вписали, то о каком вписывании речь идет сейчас? По вопросу бизнеса - наверное, юридически это труднее,  но за &quot;быдло&quot;, которое она кормила - надо бы. А вообще - позор, конечно, - кормилась на федеральных каналах, заимела  миллионы долларов, а бизнес в РФ - кормит. Да чушь это - просто порядка логического нет, да и покровителей хватает.
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4 час.
татьяна суханова
Что вы так переживаете за Пугачеву? Нищей она не станет. Денег ей хватит на всю оставшуюся жизнь. За одно выступление, а они редко но случаются, она получит столько сколько нам не получить за всю жизнь. Оставьте вы ее в покое, что переживать за их с Галкиным доходами. Получает доходы с предпринимательства в России и будет получать. Да и Бог с ней, мы от этого не обеднеем, может кто то зарплату от ее деятельности получит. Своими виршами вы только поднимаете ее рейтинг значимости, а для меня она уже ничего не значит. Живет себе и Бог ей судья. Мне совершенно безразлично ее место проживания, ее доходы. Больше заботят наши проблемы в стране, мигранты и конечно СВО. Давайте больше внимания уделять нашим бойцам , помогать кто чем может и поддерживать их и морально и материально.
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1 час.

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