Пугачёва до сих пор выкачивает деньги из русских: Выяснилось, как зарабатывает опальная певица

Ну что вы пишите? "... не вписалась в западную когорту..." Уж если 40 лет назад не вписали, то о каком вписывании речь идет сейчас? По вопросу бизнеса - наверное, юридически это труднее, но за "быдло", которое она кормила - надо бы. А вообще - позор, конечно, - кормилась на федеральных каналах, заимела миллионы долларов, а бизнес в РФ - кормит. Да чушь это - просто порядка логического нет, да и покровителей хватает.

татьяна суханова

Что вы так переживаете за Пугачеву? Нищей она не станет. Денег ей хватит на всю оставшуюся жизнь. За одно выступление, а они редко но случаются, она получит столько сколько нам не получить за всю жизнь. Оставьте вы ее в покое, что переживать за их с Галкиным доходами. Получает доходы с предпринимательства в России и будет получать. Да и Бог с ней, мы от этого не обеднеем, может кто то зарплату от ее деятельности получит. Своими виршами вы только поднимаете ее рейтинг значимости, а для меня она уже ничего не значит. Живет себе и Бог ей судья. Мне совершенно безразлично ее место проживания, ее доходы. Больше заботят наши проблемы в стране, мигранты и конечно СВО. Давайте больше внимания уделять нашим бойцам , помогать кто чем может и поддерживать их и морально и материально.