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Ван Бронкхорст после разгрома от «Барселоны»: «Они могут выиграть эту ЛЧ. Ямаль напоминает мне Месси и Роналдиньо»

Ван Бронкхорст после разгрома от «Барселоны»: «Они могут выиграть эту ЛЧ. Ямаль напоминает мне Месси и Роналдиньо»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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