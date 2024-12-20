Малофеев требует проверки ДУМ РФ после заявления о многоженстве

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Политик, общественный деятель и председатель общества «Царьград» Константин Малофеев высказался о заявлении муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о возможности многоженства в России.
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