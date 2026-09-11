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От спецназа до пояса PFL: почему ученик Емельяненко 10 лет не проигрывает и отказался от UFC

От спецназа до пояса PFL: почему ученик Емельяненко 10 лет не проигрывает и отказался от UFC

В декабре 2025 года Вадим Немков вписал своё имя в историю смешанных единоборств, за четыре минуты задушив гиганта Ренана Феррейру и став первым чемпионом PFL в тяжёлом весе.

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