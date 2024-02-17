Rappi продемонстрировал сильные результаты в 2023 году

Rappi - Super App из Латинской Америки и портфельная компания FinSight VC, рассказала о результатах за 2023 год: Валовая выручка преодолела $1млрд - рост более 25% Rappi выполнила главную задачу на 2023 год - достигла прибыли на консолидированном уровне в рамках одного месяца В 2024 году Rappi ожидает акселерации темпов роста выручки до 30-40% год-к-году Стабильно высокие темпы роста Rappi при значительном улучшении прибыльности подтверждают эффективность стратегии развития компании через формирование мульти-вертикального пользовательского B2C Super App, на базе которого Rappi также допродает B2B сервисы.