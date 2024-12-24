Центробанк РФ: понижение ключевой ставки рискованно из-за нехватки рабочей силы

Центробанк пока не рассматривает возможность уменьшения ключевой ставки, поскольку в стране наблюдается дефицит кадров и других ресурсов, и резкое изменение монетарной политики может привести к росту издержек и разгону инфляции.
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