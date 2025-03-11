Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    сказки...я сам из Турмасова,где был сад Мичурина...никаких гвоздей и прочей лабуды не было....была тяжёлая и кропотли...Гвоздь мне в коре...
  • Anodtat
    Ты же сама шлюхой при райкоме была, и кличку заработала ингершлюха.Получается, дачам...
  • Светлана Кудрявцева
    А где керосиновые лампы?От факелов до све...

Теперь я храню крупы только в стеклянных банках? Оказалось, это очень важно!

Теперь я храню крупы только в стеклянных банках? Оказалось, это очень важно!

У мамы на кухне всегда было одно строгое правило: никаких пакетов, никакого пластика – только стеклянные банки для круп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Olga Chuhutina
Открыли Америку......
Ответить
14 час.
Nikolia Vovchenko
Домыслы и бред незнайки про жучков и червячков....Да,от сырости стекло спасает,а вот &quot;квартирантов&quot;,нет.От слова СОВСЕМ
Ответить
13 час.
наверх