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Царьград

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Юрий Бородавко: Большунов набрал форму на сборах в Италии

Юрий Бородавко: Большунов набрал форму на сборах в Италии

Тренер Юрий Бородавко отметил значительный прогресс Александра Большунова на сборе в Италии. Участие в чемпионате по лыжероллерам в «Малиновке» с 19 по 21 сентября еще обсуждается.

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