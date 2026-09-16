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Регионы России

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ЦСКА разгромил «Сочи» на выезде в матче КХЛ

ЦСКА разгромил «Сочи» на выезде в матче КХЛ

Эта победа прервала серию из двух поражений для ЦСКА, которая набрала 4 очка и заняла шестое место в таблице Западной конференции.

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