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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

Команда Вадима Скрипченко разгромила «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура и набрала 66 очков за тур до финиша чемпионата.

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