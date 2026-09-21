Как изменятся выплаты по ОСАГО с 19 сентября

Что поменяли в расчете и к чему это приведет С 19 сентября при расчете выплат по ОСАГО начали использовать новые справочники цен на запчасти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым