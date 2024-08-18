Кордоба восстановился от травмы и готов сыграть против «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба восстановился от повреждения и готов принять участие в домашнем матче 5-го тура РПЛ против «Пари НН», сообщает «Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба восстановился от повреждения и готов принять участие в домашнем матче 5-го тура РПЛ против «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».