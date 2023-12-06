В Родниках пенсионерка перевела аферистам почти 700 тысяч рублей, полагая, что спасает свои сбережения от мошенников

К сотрудникам родниковской полиции за помощью обратилась 69-летняя местная жительница. По словам заявительницы, на ее мобильный телефон поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником сервиса «Госуслуги».
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