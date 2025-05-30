«КП - Северный Кавказ» (Ставрополь) Приятель оказался палачом? Стали известны подробности взрыва на улице Чехова и гибели замглавы Ставрополя Стали известны подробности взрыва на улице Чехова и гибели замглавы Ставрополя.
«Гори в аду»: украинцы празднуют теракт в Ставрополе. Ответ России будет жестким
Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Верно говоришь , товарищ
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4 час.
Владимир Трубинов
Да хватит уже сопли жевать! Рядом с нами, нашими же стараниями и бездействием, выросло чудовище подлежащее обязательному, безжалостному уничтожению!
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3 час.
Владимир Буевич
Самое удивительное что потом все эти хохлы, после нашей победы, в раз переобуются. Досточно посмотреть как они старательно готовятся к фильтрации в аэропорту. Покупают новые симки и телефоны, удаляют свои аккаунты в соцсетях и пр. делают все лишь бы их пустили в РФ.
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53 мин.
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