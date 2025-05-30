Да хватит уже сопли жевать! Рядом с нами, нашими же стараниями и бездействием, выросло чудовище подлежащее обязательному, безжалостному уничтожению!

Владимир Буевич

Самое удивительное что потом все эти хохлы, после нашей победы, в раз переобуются. Досточно посмотреть как они старательно готовятся к фильтрации в аэропорту. Покупают новые симки и телефоны, удаляют свои аккаунты в соцсетях и пр. делают все лишь бы их пустили в РФ.