Киев под атакой: ВС РФ нанесли групповой удар по оборонным заводам Юлия ЧелкановаВ ночь на 16 июля Вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
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