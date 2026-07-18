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Киев под атакой: ВС РФ нанесли групповой удар по оборонным заводам

Киев под атакой: ВС РФ нанесли групповой удар по оборонным заводам

Киев под атакой: ВС РФ нанесли групповой удар по оборонным заводам Юлия ЧелкановаВ ночь на 16 июля Вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.

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