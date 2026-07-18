Киев под атакой: ВС РФ нанесли групповой удар по оборонным заводам Юлия ЧелкановаВ ночь на 16 июля Вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.