Русская весна

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«Вырыл яму»: Байдену предрекли проблемы из-за слов о «путинском повышении цен»

«Вырыл яму»: Байдену предрекли проблемы из-за слов о «путинском повышении цен»

Демократическая партия рискует проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторике о некомпетентности Джо Байдена, заявил бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман в эфире Fox News.

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