Петербургта мошенникларга ярдәм иткән 17 яшьлек кызны тотканнар

Санкт-Петербургта мошенниклык схемасында катнашучыны 17 яшьлек кызны тотканнар. Бу хакта РИА Новости агентлыгы Эчке эшләр министрлыгының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсе буенча Баш идарәсе матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итә.
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