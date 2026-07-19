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Петербургта мошенникларга ярдәм иткән 17 яшьлек кызны тотканнар

Санкт-Петербургта мошенниклык схемасында катнашучыны 17 яшьлек кызны тотканнар. Бу хакта РИА Новости агентлыгы Эчке эшләр министрлыгының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсе буенча Баш идарәсе матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итә.

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